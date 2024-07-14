Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde sağanak ve yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Ardahan - Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.