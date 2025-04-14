Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında Mart ayı "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi.Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Türkiye’nin en huzurlu şehirlerinden birisinin Kars olduğunu söyledi.Vali Ziya Polat, "Kars için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Bu vesile ile mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle, fedakârca görevlerini yerine getiren tüm kolluk kuvvetlerimizi gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 367 bin 931 şahıs, 172 bin 309 araç sorgusu yapılmış, Haklarında toplam 168 yıl 221 ay 286 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 49, Haklarında toplam 1.245.590 TL adli para cezası hükmü bulunan 5, İfadeye yönelik aranması bulunan 61, Yoklama kaçağı 343 şahıs olmak üzere toplam 458 aranan şahıs yakalanmıştır" dedi.Polat, " Geçmiş tarihlerde meydana gelen; 2 Şantaj, 1 Dolandırıcılık, 1 Kamuya Ait Mala Zarar Verme olmak üzere toplam 4 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 28 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek suçu kapsamında 1 şase numarası kazınmış motosiklet, 2 şase numarası değiştirilmiş change (çenç) araç ele geçirilmiştir. Jandarma Komando birliklerimizce; Mart ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 73, TEM Şube tarafından ise Sosyal Medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahsa yönelik olmak üzere toplam 78 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen adli operasyonlar sonucunda (5) şahıs yakalanmıştır. Emniyet Birimlerimiz tarafından, Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4, Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme Veya Üye Olma suçu kapsamında 4 şahsa adli işlem yapılmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mart ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri sonucunda; Toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 35, Yasadışı bahis oynatan 167, Vatandaşlarımızı bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırmaya çalışan 66 internet sitesi tespit edilerek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilmiş ve vatandaşların dolandırılması engellenmiştir" diye konuştu.Vali Ziya Polat’ın açıklamalarının ardından toplantı sona erdi.