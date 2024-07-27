Kars’ta kuyruğuyla oynayan sevimli tilki an be an kaydedildi.Kent merkezine kadar inen ve kurnazlığıyla meşhur kızıl tilki, otomobilde bekleyen vatandaşların yanına kadar geldi. cep telefon kamerasına poz veren tilki, daha sonra kuyruğuyla oynadı.Kars Merkez Atatürk Mahallesi’nde akşam saatlerinde otomobilde sohbet eden vatandaşlar kendilerine yaklaşan tilkiyi fark etti. Daha sonra tilkiye diyaloga geçen vatandaşların yanına kadar gelen tilki, otomobilin yanında durarak adeta cep telefonu kamerasına poz verdi. Ardından kuyruğuyla oynayan sevimli tilki, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.