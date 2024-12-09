Soğuk iklimi ve geleneksel üretim yöntemleriyle Kars, kaz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip. Kış sofralarının vazgeçilmezi olan kaz eti, özel bir yöntemle hazırlanıp kurutuluyor ve lezzetiyle bölgenin simgelerinden biri haline geliyor.Sonbaharın sonlarına doğru kazlar, doğal ortamlarında beslendikten sonra kış mevsimi için kesiliyor. Özenle temizlenen kazlar, önce tuzlanarak dinlendiriliyor. Ardından bölgenin soğuk ve kuru havasından faydalanmak için tellere asılarak kurutuluyor. Bu yöntem, etin uzun süre dayanmasını sağlarken aynı zamanda lezzetini artırıyor.Karslı üreticiler, bu geleneği nesilden nesile aktarıyor. Kaz etinin kurutulması, özellikle kış aylarında sıkça tüketilen yemeklerin ana malzemesi haline gelmesini sağlıyor. Pilavdan çorbaya, kızartmadan fırında pişirmeye kadar pek çok tarifte kullanılan kaz eti, yoğun aroması ve besleyici özellikleriyle beğeni topluyor.Kars’ta kaz yetiştiriciliği sadece bir beslenme alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir değer. Her yıl düzenlenen "Kaz Geceleri" etkinliklerinde bu eşsiz lezzet, hem bölge halkı hem de ziyaretçilerle buluşuyor. Karslılar, kaz etini sadece bir yemek olarak değil, aynı zamanda Kars’ın zengin kültürünün bir simgesi olarak görüyor.Soğuk kış günlerinde sofralarda yerini alan kaz eti, Kars mutfağının hem damaklarda hem de gönüllerde taht kuran lezzetlerinden biri olmaya devam ediyor.