Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı ve İş Bankası Ateş Böceği Birimi gönüllüleri ve eğitim dostlarının katılımıyla Gönüllüler Günü kutlandı.Elite Word Otel’de düzenlenen etkinlikte, çeşitli oyunlar oynanarak gönüllüler doyasıya eğlendi. Program, hem eğlenceli aktivitelerle hem de gönüllülüğün önemine dair paylaşımlarla dolu dolu geçti. TEGV gönüllüleri, dayanışma ve birlik ruhunu bir kez daha yaşayarak güzel hatıralar biriktirdi.TEGV, toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak ve çocukların geleceğine ışık tutan çalışmalara öncülük eden gönüllülerine teşekkür etti.