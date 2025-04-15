Kars’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte etkili olan kar ve tipi 11 köyün kentle bağlantısını kesti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Kar yağışı sürücüleri de hazırlıksız yakaladı. Yoldan çıkarak kara saplanan 1 araç ise vatandaşların yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta Nisan da yağan kar ile birlikte kar kalınlığı da 25 santimi geçti.Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Nisan ayında yağan kar, vatandaşları da şaşırttı. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 6 derece olarak ölçüldü.