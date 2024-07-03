Kars’ta kadına şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi.Valilik Kar Toplantı Salonu’nda Vali Ziya Polat’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Toplantıda Kadına şiddet ve erken yaşta evlilik masaya yatırıldı. Kurul üyelerinin kendi kurumlarına ait kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ve çözüm önerilerini aktardığı toplantıda, Kars genelinde gerçekleşen aile içi ve kadına şiddette yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.