Kars’ta boynu kırılan 76 yaşındaki yaşlı kadın için ekipler seferber oldu. Karlı yolları aşan ekipler, yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.Kars’ın Arpaçay ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki 2 bin 161 rakımdaki Gülyüzü köyünde, kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kesildiği bir bölgede meydana gelen kazada, 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli düşerek boynunu kırdı.Çeğilli’nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması, İl Özel İdaresi ekiplerini seferber etti. Ekipler yolu açarak ambulansın geçişine imkan sağladı. Sağlık görevlilerinin evde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralı kadın ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.