Kars’ta yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.Olay, Kars merkez İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İstasyon Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında oturan ve yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınmayan 72 yaşında İ.A.’nın evinden gaz kokusu alan komşuları durumu itfaiye, KARGAZ, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koku gelen dairenin kapısını açtı. İçeriye giren ekipler, İ.A.’nın yatakta cansız bedenini buldu.Yalnız yaşayan İ.A.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı vatandaşın tek yaşadığı ve yurt dışında çocukları olduğu öğrenildi.