Havaların ısınmasıyla birlikte artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Kars’ta baraj, gölet ve su yapılarında suya girilmesi yasaklandı. Yetkililer vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Kars Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanında yer alan Kars, Ardahan ve Iğdır illerinde bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşmaktadır. Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edildi" denildi.Açıklamada, "Su yapılarının inşa edilme amacı yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple; baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.DSİ 24. Kars Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yazı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi."Ayrıca vatandaşlarımızın, 5442 sayılı il idaresi kanununun 66. maddesinde "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." hükmü gereğince idari işleme tabi tutulabileceklerini bilmeleri gerekmektedir.Yukarıda belirtilen hususların, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girilmemesi amacıyla suya girmekte tehlikeli ve yasaktır."