Kars’ta ağır silah topçu atışları yapılacak. Atışların yapılacağı tarihlerde bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.Kars’ta 108’inci Topçu Alay Komutanlığı birlikleri tarafından 2024-2025 Faaliyet Yılı topçu atışlarının 28 Ekim -1 Kasım 2024 tarihleri arasında Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ağır silah topçu atışları yapılacak.Ağır Silah Atışları kapsamında; 28 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında koordinatları belirtilen Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanına girilmesi, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor. Bu çerçevede atışların yapılacağı tarihlerce vatandaşlardan bölgeye girmemeleri istendi. Arışların yapılacağı bölge geçici olarak giriş çıkışlara yasaklandı.