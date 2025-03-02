Kars’ta, vatandaşların afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ‘Afet Farkındalık Eğitimi ve Deprem Anı Tatbikatı’ düzenlendi.AFAD eğitmenleri tarafından Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine Afet farkındalık eğitimi ve Deprem anı tatbikatı yapılarak, AFAD acil mobil uygulaması kullanımı tanıtıldı. Etkinlik kapsamında, katılımcılara afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.Tatbikat sırasında, olası bir deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. ‘Çök-Kapan-Tutun’ yöntemi anlatılarak katılımcılarla birlikte tatbikat gerçekleştirildi. Yetkililer, afet anında paniğe kapılmadan doğru hareket etmenin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.Eğitimde ayrıca, ‘AFAD Acil Mobil Uygulaması’ tanıtılarak, uygulamanın afet anında nasıl kullanılabileceği detaylı şekilde anlatıldı. AFAD yetkilileri, herkesin bu uygulamayı telefonlarına indirerek acil durumlarda hızlı bir şekilde destek alabileceklerini kaydetti.Yetkililer, afet farkındalık eğitimlerinin ve tatbikatlarının ilerleyen günlerde farklı kurum ve kuruluşlarda da devam edeceğine dikkat çekti.