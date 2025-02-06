6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, asrın felaketi olan depremlerin 2’inci yıldönümü dolayısıyla Kars’ta program düzenlendi.Kars’ta düzenlenen programda Vali Ziya Polat’ın gündeminde Bolu’daki yangın vardı. Polat, Bolu’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, bu konuda Kars’ta kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını belirtti.Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Vali Ziya Polat, belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, kurum ve daire amirleri katıldı."Canlarımız, yüreklerimiz yandı. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmamak lazım"Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybettiğini ve yangının ülkeyi yasa boğduğunu ifade eden Vali Ziya Polat, "Bakın geçtiğimiz günlerde canlarımız, yüreklerimiz yandı. Denetlemeler, itfaiye müdürümde burada, itfaiyelerimiz denetleme yapıyor, yapmaya devam edecek. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmamak lazım. Denetleyeceğiz, denetim sonunda gerekli tedbirleri almamız lazım. Verilen ruhsatlar, hem belediyemizden, hem özel idaremizden takibini yapmamız lazım. Kamu kurum ve kuruluşları, kendi kurumlarından birebir sorumludur. Yangın tüplerine bakacaklar, yangın merdivenine bakacaklar. Arada bir tatbikatlar yapacağız. Denetlemeleri sadece denetledik, oldu değil, eksikleri evet belli bir süre verilir. Verilen sürenin ardından gereken kapatma işlemi, mühürleme işlemi yapacağız" dedi.Yapılan işlemlerin ardından gerekli kontrollerinde yapılacağına dikkat çeken Polat, "Bunların kontrolünü yapacağız. Yapmayanlar hakkında da gerekli adli ve idari işlemler yapacağız. Bunu Kars için söylüyoruz. Türkiye’de kurumlarımız, kuruluşlarımız zaten kendi teşkilatlarını, yangın hortumları, binaları yapıyoruz. Belki kontrolünde eksik varsa denetliyoruz, denetlemeye devam edeceğiz. Eksikleri tüm müdürlerimize gidersin demiştik. Gidermeyenlerde işlemlere tabi olurlar. Bu devletimizin, belediyelerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın görevidir. Vatandaşlarımızda buna göre işlem yapmak zorunda, ruhsat alıyorsa, ruhsatın karşılığında denetlemeleri yapılacak. Eksik olan yerler, kimseye biz ceza yazalım, şunu yazalım ama bakın onlarca canımız, bakın bu da bir afettir. Demek ki hazır değildi. Oradaki otel binasal, fiziki anlamda, belki personeli hazır değildi. Bizler bina anlamında, fiziki şartlar anlamında, eğitim anlamında gerekli hazırlıkları yapmak zorundayız" diye konuştu.Yapılan değerlendirmelerin ardından 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı. Daha sonra programda yer alan sergi gezildi. Program serginin gezilmesinin ardından son buldu.