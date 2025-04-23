23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı.Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin konulmasıyla başladı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni daha sonra Kars Atletizm Pisti’nde devam etti. Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Kars Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, yaptı.Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya’nın konuşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni öğrencileri tarafından okunan şiirler ve bir birinden güzel gösterilerle Kafkas ekibin gösterisi ile bando takımının gösterileriyle son buldu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine; Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Başsavcı Mehmet Cepni, kurum ve daire amirleri, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı.