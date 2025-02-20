Kars’ta dün geceden beri etkili olan kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı ve tipiden 100 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare karla mücadele ekipleri ise kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.Kars’ta 100 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi 35 ekip ile yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Dün akşam saatlerinden itibaren etkili şekilde yağan kar il genelinde ulaşımı aksatıyor. Kars İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadelesine devam ederken, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 100 köye ulaşım sağlanamıyor. Merkeze bağlı 16, Akyaka’da 22, Arpaçay’da 11, Kağızman’da 4 Sarıkamış’ta 30 ve Susuz’da 17 olmak üzere toplamda 100 köy yolu kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı ise sıfırın altında 16 derece olarak ölçüldü.