Tunceli-Pülümür karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı.Olay, Tunceli-Pülümür karayolunda meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine Pülümür karayolunda bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aracıyla karayolunda mahsur kalan vatandaşa kısa süre içinde ulaşan ekipler, aracı saplandığı yerden çıkardı.Vatandaş, ekipler eşliğinde Pülümür ilçesine götürülerek konaklama merkezine yerleştirildi.