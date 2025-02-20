Elazığ’da etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tırlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesinde ve Baskil Kayabeyli köyünde kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tırlar, Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleri tarafından çekilerek bulundukları alandan kurtarıldı.