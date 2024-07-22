Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi kapsamında Kars basın mensuplarına tanıtıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” faaliyetleri kapsamında, Kars Turizm Rotası Basın Gezisi düzenlendi.Amacı Kars’ın basın mensuplarına tanıtılarak şehrin önemli turizm destinasyonları hakkında tanıtıcı haberler hazırlanması olan etkinliğe, çeşitli kuruluşlardan 21 ulusal basın temsilcisi katılım sağladı. Basın temsilcileri 3 gün süren etkinlikte Ani Örenyeri, Sarıkamış Şehitliği, Keklik Deresi, Katerina Av Köşkü, Cer Atölyeleri, Boğatepe Köyü, Koşapınar Köyü Açık Hava Müzesi, Çıldır Gölü, Kars Kalesi ve Gazi Kars Bedesteni başta olmak üzere Kars’ın önemli turizm cazibe merkezlerini profesyonel rehber eşliğinde gezdi.Ani Örenyeri Kazı ve Alan Başkanı Muhammed Arslan’ın verdiği bilgiler ışığında misafirler Ani’yi yakından tanıma fırsatı buldu ve burada gerçekleştirilen proje çalışmaları hakkında bilgi edindi. Basın mensupları Kars Merkez Haydar Aliyev Caddesi’nde proje kapsamında yenilenen tarihi binaları ve yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi. Peynir Müzesi, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi ve Baltık mimarisi eserlerini de büyük bir ilgiyle gezen misafirler Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde keşfetti.Gezi programı sonrasında Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile bir araya gelen ve proje hakkında detaylı bilgi alan basın mensuplarının Kars’ın ve projenin tanıtımında etkili içerikler üretmesi hedefleniyor.