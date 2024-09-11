Kars’ta bu sabah etkili olan yoğun sis, şehrin simgelerinden biri olan Kars Kalesi’ni görünmez hale getirdi. Tarihi yapının, kalın sis tabakası altında tamamen kayboldu.Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Güne sisle başlayan kentte tarihi Kars Kalesi, Ulu Cami ve Havariler Kilisesi sis bulutları arasında adeta yok oldu.Kars’taki sisin oluşturduğu etkileyici manzara, şehrin tarihi dokusunu bir kez daha gözler önüne serdi ve kalenin ne denli etkileyici bir yapı olduğunu bir kez daha hatırlattı.Öte yandan sisin etkili olduğu Kars’ta sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekerken, bazı bölgelerde ise görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sis yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.