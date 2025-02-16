Kars’ta kış mevsimi tüm ihtişamıyla etkisini gösterirken, karla kaplı araziler arasından sessizce süzülen Kars Çayı, görenleri kendine hayran bırakıyor. Beyaz örtüyle kaplanan doğanın içinden kıvrılarak akan çay, adeta bir kartpostal görüntüsü sunuyor.Kars Çayı, her mevsimde farklı bir güzellik sunsa da kış aylarında ortaya çıkan mest edici görüntüler, Kars’ın masalsı atmosferini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kars Çayı’nın sessizce karlı araziler arasında süzülüşü dron ile havadan görüntülendi.