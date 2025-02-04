Bitlis’in Adilcevaz ilçe sınırları içinde bulunan Süphan Dağı ve Aygır Gölü, bu yılın kış mevsiminde karla adeta birer masal diyarına dönüşmüş durumda.Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Süphan Dağı ve Aygır Gölü çevresindeki doğal güzelliklerle ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor. Yüksek rakımlı dağın zirvesi bembeyaz bir örtüyle kaplanırken, göl kenarındaki manzara da adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor.Drone ile havadan göl ve dağ aynı kadrajda görüntülenirken, dağın etrafındaki manzara ise fotoğraf tutkunları için tam bir cennet haline geliyor.Karla kaplanmış Süphan Dağı ve Aygır Gölü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerken, kış sporları ve doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için de ideal bir rota haline geldi. Zorlu doğa şartlarına rağmen bu eşsiz coğrafya, her mevsim farklı bir güzellik sunarken, kışın beyaz örtüsüyle adeta büyüleyici bir yeryüzü cennetine dönüşüyor.Bitlis’in bu muazzam doğal güzellikleri, kışın bambaşka bir yüzünü keşfetmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.