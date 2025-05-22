Van’ın Muradiye ilçesinde kargaların baz istasyonu direğine yaptığı onlarda yuva ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.Kargalar, Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi’ndeki kavak ağaçlarının yanı sıra yaklaşık 30 metrelik baz istasyonu direğine yaptıkları onlarca yuva ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ağaç ve baz istasyonu direğine yuva yapan kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, özellikle akşama doğru uçarak yoğun bir ses çıkardıklarını söylediler.Kargalar yuvalarını çoğunlukla ağaçlara; daha düşük ihtimalle elektrik direkleri, uçurum kenarları, deliği olan herhangi bir yapı ve evlere yapıyor.