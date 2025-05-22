Bingöl’de Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu öğrencilerine yönelik ‘Bingöl’ün deprem gerçeği’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi İlkokulu Müdürü Bilal Ketenalp, müdür yardımcısı İlkay Kaya ve öğretmenlerinden Fatma Çimen Aydın’ın başvurusu üzerine Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Esen tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Bingöl’ün deprem gerçeği’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Fatma Esen, Bingöl’ün jeolojik yapısı, deprem riski ve afetlere karşı alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler sundu.MEB AKUT ekip lideri Serhat Bürke tarafından ise öğrencilere çök-kapan-tutun eğitimi verildi.Öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, etkinlik fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.