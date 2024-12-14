Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle araçları kara saplanan Gürcistan uyruklu 6 kişi, Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.Ardahan kent genelinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ile tipi, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Damal-Posof karayolunda bir araçta mahsur kalan ve içerisinde 3 yetişkin ile 3 çocuğun bulunduğu Gürcistan vatandaşları, görüşün bulunmamasına rağmen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin 8x8 paletli kurtarma aracıyla bölgeye ulaşması sonucu kurtarıldı.Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada, ’’ AFAD, Jandarma, Özel İdare ve Karayolları başta olmak üzere tüm birimlerimiz, olumsuzlukları önlemek için teyakkuz halindeydi. Ardahan-Damal-Posof karayolumuzda bir araçta mahsur kalan ve içerisinde 3 yetişkin ile 3 çocuğun bulunduğu Gürcistan vatandaşları, görüşün bulunmamasına rağmen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerimizin 8x8 paletli kurtarma aracıyla bölgeye ulaşması ve özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı. Misafir Gürcü vatandaşlarını kurtarmak için yaklaşık 8 saat boyunca canhıraş bir çalışma sergileyen ekiplerimize teşekkür ediyoruz’’ denildi.Bölgede karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.