Bitlis’in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde etkili olan sislerin içinde kaybolan dağlar kartpostallık görüntü oluşturuyor.Dağlar arasında yer alan bölgeleri tamamen kaplayan kalın sis tabakası, bazı yerleşim alanlarını da sisin örtüsü altına aldı. Dron ile 500 metre yükseklikten çekilen görüntülerde, yerleşim alanlarının üzerini kaplayan sis bulutları, nefes kesici güzellikte manzaralar ortaya çıkardı. Dağlar arasında oluşan sis, beyaz bir deniz görüntüsüyle adeta büyülerken, bölgeye özgü eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.