Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne ait ekiple çalışmalarını sürdürüyor.Kars’ta etkili olan kar yağışı tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipinin etkili olduğu Kars’ta merkeze bağlı Büyük Boğatepe, Küçük Boğatepe, Arpaçay’a bağlı Dağköy, Kardeştepe ve Susuz’a bağlı Gölbaşı köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor. Köy yollarının kısa sürede açılması bekleniyor.