Malatya’da kardan yolların kapanması nedeniyle bulunduğu bölgede mahsur kalan yaşlı adam, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolları açması ile kurtarıldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar yağışından dolayı kapanan yolları ulaşıma açarken, bir yandan yolda kalan vatandaşları güvenli alanlara taşıdı. Pazar günü 75 yaşındaki Mustafa Akıcı’dan haber alamayan ailesinin jandarmayı araması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesi Almacatı mezrası yolunu açarak yaşlı adama ulaştı. Ekipler tarafından kurtarılan Akıcı, sağlık ekiplerine teslim edildi.Babalarına sorunsuz bir şekilde ulaşan Akıcı’nın çocukları, “Devletimiz bütün imkânlarını seferber ederek aile büyüğümüze sağ salim ulaştı. Bu özverili çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, güvenlik güçlerimize ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dediler.24 Kasım Pazar gününden beri haber alınamayan Mustafa Akıcı, “Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Ailem ulaşamayınca jandarmayı aramış ve ekipler beni bulunduğum yerden almak için harekete geçmiş. Allah devletimize zeval vermesin. Bunca emeği çeken Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.