Malatyalı ayakkabı tamir ustası Mehmet Ceyhan, " Kışın araç bakımı nasıl yapılıyorsa ayakkabı bakımı da öyle yapılmalı" dedi.Malatya’da, babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğine çeyrek asırdır devam eden ve konteynerde dükkanda işini sürdüren Mehmet Ceyhan, vatandaşlara karda hangi tür ayakkabı giyileceği konusunda uyarılarda bulundu.Tabanı tırtıklı ayakkabıların tutucu özellikleri sayesinde kaymaya dayanıklı olduğunu ifade eden Ceyhan,” Kış şartlarının etkisiyle ortaya çıkan yoğun kar yağışı ve buzlanma, yayalar için olumsuz koşulları da beraberinde getiriyor. Kaymaya bağlı düşmeler sonucu el bileği, kalça, omuz çevresi ve ayak bileği kırıkları ortaya çıkabiliyor. Kar yağması sonrasında don ve gizli buzlanma nedeniyle yere düşerek yaralanıp hastanede yatanlar var“ dedi.Yürürken ellerin cepte bulunmamasını belirten Ceyhan, ”İnsanlarımızın kar ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli yürümesi gerekiyor. Kışın araç bakımı nasıl yapılıyorsa ayakkabılarında onarımının yapılması gerekir“ diye konuştu.