Bingöl’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda güçlük çekilen en ücra köylere dahi giderek hayvanları aşılamaya devam ediyor.Bingöl’de son günlerde devam eden kar yağışı, hayatı adeta felç etti. Onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken özellikle kırsal yerleşim yerlerinde ev ve arabalar kara gömüldü. Bununla birlikte çiftçiler de büyük zorluklar yaşamaya başladı. Hayvanlarını tedavi ettiremeyen çiftçilerin yardımına ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yoğun yağışa rağmen ekipler zorlu şartlarda çiftçilere ulaşmayı başardı. Kapalı olan yolları yürüyerek geçen veteriner hekimler, hastalanan hayvanları tedavi etti.Çiftçiler, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.