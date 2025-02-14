Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından çarşı merkezinin kardan temizlenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.Belediye ekipleri, mahalle yollarını açtıktan sonra çarşı içinde iş makinelerinin giremediği dar alanlarda kar timleriyle birlikte çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri güvenliği sağlarken, iş makineleriyle toplanan kar ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, ekiplere kolaylıklar diledi.Özel Kalem Müdürü Butan Taş ise kar timine destek vererek kürekle kar temizleme çalışmalarına katıldı.Vatandaşlar, kar yağışının bu yıl gecikmeli geldiğini belirtirken, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun çaba harcayan belediye ekiplerine teşekkür etti.