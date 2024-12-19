Erzincan İtfaiye Müdürlüğü kış aylarında soba ve kalorifer bacalarından kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile ev yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesi ile birlikte, kalorifer ve soba kullanımlarının artmasıyla baca temizliklerinin önemi de artmaktadır.Baca temizlikleri İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde şunları ifade etti; “Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesi ile birlikte, kalorifer ve soba kullanımlarının artmasıyla baca temizliklerinin önemi de artmaktadır.Baca temizlikleri İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde ücret tarifesine göre temizlenmektedir. Doğalgaz bacaları ile ilgili olarak yetkili firmalara baca temizleme işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Özellikler karbonmonoksit zehirlenmelerinin olmaması için yetkili firmalara bu montajların yapılması büyük önem arz etmektedir.Halkımızın can güvenli için mutlaka soba ve kalorifer bacalarını temizlenmesi gerekmektedir.Hem katı yakıtlı hem de sıvı yakıtlı kalorifer bacalarının, soba bacalarının mutlaka temizletilmesi gerekmektedir. Temizleme işlemlerinin yapılmaması durumunda karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana gelmekte ve maalesef olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.Karbonmonoksit kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır ve özellikle uykudayken fark edilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle zehirlenme tehlikesine karşı vatandaşlarımızın belli bir bilinçle hareket etmesi ve gerekli tedbirleri alması çok büyük önem taşımaktadır.“Bakımsız bacalar tehlike oluşturur”Sobaların yanlış kurulumu ve yakılması, baca temizliğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve standartlara uymayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şofben-baca bağlantılarının yanlış yapılması, bacalar ile soba ve şofben cihazları standartlara uygun olmaz veya yanlış montaj yapılırsa zehirlenme vakalarına neden olur.Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar, zehirlenmelerin ve yangınların başlıca nedenidir. Bacalar standartlara uygun yaptırılmalı; baca çekişini arttırmak için baca yalıtımı yaptırılmalıdır.Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada delinen kısımda, sızdırmazlık sağlanmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Soba yakmaya başlamadan önce sonbahar aylarında baca bakımları mutlaka yaptırılmalı ve bu bakımlar düzenli olarak tekrarlanmalıdır.“Bacaların yanı sıra, sobanın doğru kurulmaması ve yakılmaması da zehirlenmelerde önemli bir rol oynar”Sobalar aşırı doldurulmamalıdır. Gereğinden fazla doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekisi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Ayrıca yatmadan önce de sobaya kesinlikle yakıt koyulmamalıdır.“Şofbenlerinizi mutlaka bacaya bağlayın”Şofben zehirlenmeleri özellikle kışın yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi ve karbonmonoksit oranının yükselmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu nedenle şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan, bina aydınlığına vb. bağlı cihazlar asla çalıştırılmamalıdır.Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalı, mümkünse banyo yerine balkona veya baksa bir mekâna takılmalıdır.Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; öncelikle gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik düğmeleri açılıp kapatılmamalı, kibrit çakmak gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem yapılmamalı, karşılıklı pencereler açılarak ortam havalandırılmalı, gaz şirketi yetkilisi veya şofben servisi hızla aranmalıdır.Vatandaşlarımızın kullandıkları her türlü ısıtma cihazının kalite belgesinin olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızı bu konularda dikkatli olmaya çağırıyoruz.