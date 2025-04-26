Kağızman’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmlar sürüyor.Jandarma ekipleri, Kars’ın Kağızman ilçesinde hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl, 2 ay, 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli buradaki işlemlerimin ardından sevk edildiği adli makamlerce tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.Konuyla igili olarak Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.