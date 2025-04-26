Erzurum’un Horasan ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistinli kardeşlerine ulaştırmak üzere bağışladı.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) adına yardımları kabul eden Horasan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç, yapılan bağışların anlam ve önemine değinerek, "Gazzeli kardeşlerini düşünen bu tertemiz, koca yürekleri tebrik ediyorum. Onların bu duyarlılığı hepimize örnek olmalı. Anlamlı yardımlarından dolayı duyarlı yavrularımızı, ailelerini ve hocalarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.Yardım kampanyasına büyük bir istekle katılan minikler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Biriktirdiğimiz harçlıklarımızı Gazze’deki kardeşlerimize göndermekten dolayı çok mutluyuz. Ancak bazı büyüklerin, zalim İsrail’i destekleyen firmaların ürünlerini satın alması bizi çok üzüyor. Ne olur, boykot edilmesi gereken ürünleri almayın ve Gazze’deki masum çocukların ölümüne sebep olmayın."Minik yüreklerin bu çağrısı, hem merhametin hem de vicdanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. Horasan’da sergilenen bu örnek dayanışma, toplumun her kesimine ilham kaynağı oldu.