Kağızman’da akrabalar arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Olay; Kars’ın Kağızman ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Ö. G., E.G. ve Ö. G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavganın büyümesiyle birlikte Ö.G. bıçakla Ö.G. ve E.G.’yi yaraldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Yaralılar yakınları tarafından Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.G. hastaneden doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yaralılardan E.G. ise yapılan ilk tedavisinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili tahkikat başlattı.