Ağrı’da uzun ve sert geçen kışın ardından baharın ilk çiçekleri açmaya başladı. Karların erimesiyle doğa canlanırken, kırsal alanlardaki çiçekler görsel bir şölen sunuyor.Ağrı’da karların erimesiyle birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Özellikle Yakınca Köyü’nde açan çiçekler, baharın gelişini gösteriyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu manzara, bölgeye gelenleri etkiliyor.Doğa fotoğrafçısı Sibel Yıldız, çiçekleri görüntülemek için Yakınca Köyü’ne geldiğini belirterek, "Her yıl karların erimesiyle birlikte bu çiçekler açıyor. Doğanın uyanışına tanıklık etmek ve bu anı fotoğraflamak için buradayız" dedi.Köy sakinlerinden Arzu Doğan ise çiçeklerin açmasıyla birlikte baharın hissedildiğini belirterek, "Ağrı’da kış uzun sürer ve her yer karla kaplanır. Çiçekler açınca havalar ısınmaya başlar, baharın geldiğini anlarız" diye konuştu.