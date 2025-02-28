Kağızman Sosyal Güvenli Binası’nda geçici olarak hizmet veren Tapu Müdürlüğü Kaymakamlık için yapılan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.Yaklaşık 200 metrekare alanı bulunan yeni Tapu Müdürlüğü’nde, 3 arşiv odası, 75 metre karelik bekleme salonu, 1 müdür, 1 müdür muavini ve geniş servis odaları bulunuyor.Kağızman Tapu Müdürü İbrahim Karakurt, "Yaklaşık 2 Yıldır Tapu Müdürlüğümüz Geçici olarak Sosyal Güvenlik Kurumu SGK binasının altında hizmet veriyordu. Yeni yapılan Kağızman Kaymakamlık hizmet binasının 1.katın da bulunan daha ferah ve geniş olan yeni yerimizde halkımıza hizmet etmeye başladık" dedi.Öte yandan Kağızman’da yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Tapu Müdürlüğü’nde vatandaşlar daha sağlıklı ortamda hizmet alacak.