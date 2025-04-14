Kars’ta etkili olan kar yağışı Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşıma kapattı. Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.Karayolları ekiplerinin kapalı bulunan karayolunu kısa sürede açması bekleniyor.