Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki kadınlar, düzenlenen seramik ve boyama etkinliğine katılarak becerilerini sergiledi.Ahmet Arif Çavmak, Yusuf İslam Arslan ve Hüseyin Sefkan Güven adlı üç arkadaş, Yüksekova’da Dekoristkafa adında bir mağaza açarak seramik ve boyama sanatına yön verdiler. 32 kadının katıldığı etkinlikte seramik ve boyama sanatı uygulamaları gerçekleştirilirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin ikinci katında düzenlenen etkinlikte, seramik ve boyama sanatı kadınların elinden renkli bir şölene dönüştü.Katılımcılar, meslek öğrenmenin yanı sıra yaptıkları ürünleri çeşitli internet sitelerinde satacaklarını belirttiler.Etkinliği düzenleyen Yusuf İslam Arslan, "Özellikle Yüksekova’da pek yapılmayan bir etkinlik için insanları bir araya getirmeyi amaçladık. Etkinlikler düzenlensin ve insanlar sosyalleşsin diye düşündük. Katılımcılar kendi ürünlerini beraber boyayarak kendilerini sergileme fırsatı buldular. İş insanı Enes Göksal’ın destekleriyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Umarım bu tür etkinliklere devam ederiz" ifadelerini kullandı.Etkinliğe destek veren iş adamı Enes Göksal ise "Bugün güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. 33 katılımcının yer aldığı seramik ve boyama etkinliğinde sanat ve beceriler sergilendi. Yüksekova’da bu tür etkinliklerin olması bizi çok mutlu etti. Katılımcılara destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.