Elazığ’da hizmet veren bir kursta görevli kadın öğretmenler, yaklaşık 15 yıl önce Karakoçan ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 2010’da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın oluştuğu Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde depremin izlerini taşıyan kadınlar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Elazığ’da hizmet veren bir kursta görevli kadın öğretmenler, Okçular köyünü ziyaret ederek buradaki kadınlarla bir araya gelip günlerini kutladı. Depremi yaşayan köy sakinlerinden Emine Kahraman, ’’Okçular depremi çok kötüydü. Depremde biz köyü yukarıdan görüyorduk, o çığlıkları ve toz dumanı görmüştük. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bugün de Kadınlar Günü, çiçekler ve hediyeler geldi. Çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız da çok sevindi, onlara da hediyeler geldi" dedi.Okçular köyü sakinlerinden Çiğdem Yıldız, "Depremi yaşadık çok zordu. Depremde ailemden 5 kız vefat etti. Bugün de Elazığ’da bizlere karanfil, çocuklarımıza ise oyuncak getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.Köydeki kadınları ve öğrencileri ziyaret eden kurs merkezi müdürü eğitimci Oya Kaykaç, ’’Bizi güzel bir şekilde ağırlayan Okçular köyü muhtarına, değerli ailesine ve komşularına çok teşekkür ediyorum. Biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklarla beraber zaman geçirdik. Depremden dolayı üzgünler ama biz de bir nebze de olsa paylaşmaya geldik" şeklinde konuştu.