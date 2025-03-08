Muş’un Bulanık ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği düzenlendi.Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bulanık Meslek Yüksekokulu ve Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Aile Destek Merkezinde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz, kadın dayanışmasının güçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, tüm kadınların gününü kutladı.Bulanık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Feryat Alkan ise kadın hakları mücadelesinin, yalnızca hukukla değil, aynı zamanda güçlü bir iletişim ağı ile pekiştirilmesi gerektiğini belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; kadın hakları ve iletişim arasındaki bu güçlü bağ bir kez daha hatırlanmalı, kadınların özgürce seslerini duyurabildiği, haklarını savunabildiği bir toplum için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Etkili iletişim, kadın haklarının daha güçlü ve kalıcı bir şekilde korunmasını sağlayacaktır" dedi.Aile Destek Eğitim Merkezinde Çalışan Psikolog Elif Nur Bingöl de kadın olmanın, birçok sıfatı aynı anda tanımak olduğuna dikkat çekerek, "Kadın, bir yandan naifliği ile dünyaya güzellik katan bir yandan dimdik ayakta durarak mücadele edendir. Şefkati ile saran, sevgisiyle büyüten, emeği ile dönüştürendir. Bizler aynı anda hem evlat hem anne hem kardeş hem dost hem öğretmen hem öğrenci oluruz. Kadın olmak kolay değil. Bir kadının güçlü olması beklenir, ama çok güçlü olduğunda eleştirilir. Bugün burada hep birlikte isek, bu sadece kadın olduğumuz için değil; dünyayı değiştirme gücümüzü fark ettiğimiz içindir" ifadelerine yer verdi.AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticisi Yuva Tiftikoğlu da, "Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımız; dünyanın en güzel renkleri, en sıcak dokunuşları, en güçlü umutların eseridir. Kadınlar gününüz kutlu olsun" diye konuştu.Etkinlik sonunda kadın kursiyerlere Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve görevli personel tarafından çiçek hediye edildi.