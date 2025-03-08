Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, Elazığ’da görev yapan kadın gazetecilerle bir araya gelip, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Elazığ’da bulunan basın ve medya kuruluşlarında görev yapan kadın çalışanları ziyaret etti. Ziyaret sırasında çalışan bayan basın mensuplarına karanfil takdim eden Gürtürk, günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler de takdim etti. Kadınların toplumdaki yerinin ve basın sektöründeki emeklerinin altını çizen FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, ’’Kadınlar, hayatın her alanında fedakarlıkları, çalışkanlıkları ve azimleriyle toplumun temel direği olmuşlardır. Özellikle basın ve medya sektöründe, büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımızın sesi, topluma ışık tutan bir rehber niteliğindedir. Onların kalemi, objektifi ve emeği, bizlere doğru ve tarafsız haberciliğin en güzel örneklerini sunmaktadır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu vesile ile geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kadın meslektaşımız Semra Demirelli’ye de tekrardan Allah’tan rahmet ailesine sabırlar dilerim. Kadın şiddet ve cinayetlerin son bulmasını temenni ederim" dedi.