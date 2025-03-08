Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle 100 kovan bal arısı telef oldu.Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi’nde aşırı soğuklar nedeniyle arılar bal üreticiliği yapan Salih Özdemir, havaların biraz ısınmasıyla birlikte arılarını kontrol etti. Kovanın kapaklarını açan Özdemir, arıların telef olduğunu gördü. Soğuktan dolayı 100 kovan arının telef olduğunu ifade eden Özdemir, yaklaşık 700 bin TL’lik bir maddi zarara uğradığını belirtti. Ailesinin geçimini arıcılıktan sağladığını belirten Özdemir, "Bu kadar büyük bir kayıp beklemiyordum. Arıların ölüm oranı çok yüksek. Bu işten sağladığım gelirim büyük ölçüde azaldı" dedi.