Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Kadim Merkezler Projesi’ ile ilçenin tarihi ve turistik bölgelerinden Çırmıhtı ve Gündüzbey’in kadim, doğal, kültürel ve sosyal değerlerinin muhafaza edilmesine sağlayacak güçlü ve emin adımlar atacaklarını söyledi.Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip bölgelerinden Çırmıhtı ve Gündüzbey, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in yeni dönem vaatlerinden “Kadim Merkezler Projesi’ ile ayağa kalkmaya hazırlanıyor.Tarihi, kültürel ve turistik alanlarıyla yılın her mevsiminde ziyaretçi akınına uğrayan Çırmıhtı ve Gündüzbey’in kadim değerlerini yaşatmak ve yeni yatırımlarla daha cazip hale gelmesini sağlamak amacıyla başlatılan projeye büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un geleneksel kimliği, gastronomisi ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla yer alması için bölgenin geleneksel kimliğini koruyacak güçlü adımlar atacaklarını söyledi.Çırmıhtı ve Gündüzbey’deki planladıkları yatırımları “Kadim Merkezler Projesi’ çatısı altında hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Geçit, “Çırmıhtı, Gündüzbey, Banazı, Barguzu ve Kileyik gibi tarihi bölgelerimizde ki deprem yaralarını sarmak, bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizi güvenli ve sağlıklı konutlara taşımak ve bölgenin geleneksel kimliğinin korunmasını sağlamak için planlı bir çalışma yürütüyoruz. Biz göreve geldiğimiz zaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Çırmıhtı ve Gündüzbey’in projelendirilme işlemlerine başlamıştı. Balkanlarda bu tip projeler hayata geçirmiş, ödül almış bir Türk firmasına bu projeler verilmişti. Bu proje basına da yansımıştı, gerçekten ödül alacak bir projedir. Sayın Bakanımız başta olmak üzere Bakan Yardımcılarımızla ve ilgili bürokratlarla bu proje üzerine müzakerelerimizi yaptık, ısrar ettik ve sonunda ikna ettik. Çırmıhtı ve Gündüzbey başta olmak üzere bu bölgedeki yerleşim alanları Malatya’nın turizmi açısından kritik öneme sahip, şehrin kalbi durumunda, burası şehrin gastronomisinin temsil edildiği, şehrimizin kadim merkezleri arasındadır. Burayı yeni bir turizm destinasyon merkezi yapmak üzere harekete geçtik. Hazırladığımız proje rezerv alan olacak şekilde kabul edildi. Rezerv alanı herkes biliyor vatandaşlarımız alt yapıya, yollara, kaldırımlara, kent mobilyalarına para ödemiyor, vatandaştan katkı payı alınmıyor, sadece inşaatın metrekaresi üzerinden para ödeyecek, bununda yarısını devlet karşılayacak, diğer yarısı da 2 yıldan sonra 18 yıl faiz olmadan sabit taksitlerle ödenecek. Biz bunu kamu yararına olduğu için savunduk. Rezerv alanda ısrarımızın nedeni ise Çırmıhtı ve Gündüzbey’de ki arsaların dörtte biri 100 metrekarenin altında, dörtte biride 100 ile 200 metrekarenin arasında, yani yarısı 200 metrekarenin altında, siz buraya imar veremezseniz, ilçenin geçmiş dönemlerinde imar uygulamaları yapılmış ancak şu anda yapamayız, 70 metrekare arsanın yedi ortağı var, 45-50 metrekare arsalar var. Bölgemizin tüm gerçeklerini ön plana alarak hareket ediyoruz, tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz, her şey açık ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Muhtarlarımızla, mahalle sakinlerimizle görüşüyoruz, herkesin fikrini alıyoruz. Bölgemizin hem bugünü hem de yarınlarını ilgilendiren tüm kararlarımızı birlikte, ortak akılla, istişare içerisinde alacağız” şeklinde konuştu.Başkan Geçit, Çırmıhtı ve Gündüzbey’in aslına uygun olarak dönüşümünü sağlamak amacıyla planlı bir çalışmayla hareket ettiklerine dikkat çekerken, “ Son zamanlarda “Çırmıhtı’yı Çırmıhtılardan arındırma projesi” diye bir söylenti çıktı, bu akla ve vicdana sığmaz, burada Çırmıhtı ve Gündüzbey için büyük bir kazanım var, vatandaşlarımızın hak ve hukukları sonuna kadar korunacak. Mesela bir caddede iki katlı tescilli yapılar varsa orası iki kat üzerinden yapılacak, tek katlıysa tek kat olacak. Oradaki spekülasyonlara son vermek için Sayın Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla hak sahiplerimizi davet ettik, toplantılar yaptık. Hamidiye ve ağır hasarın en fazla olduğu, tescilli yapılarımızın olduğu Hıroğlu mahallerinin %70’i arsa bazında rezerv alanı kabul etti. Bizler iki mahallemizin rezerv alanını Bakanlığımıza sunacağız. Bakanlığımız uygun görürse çalışmalar başlayacak ve 15-20 gün içinde ihale bile yapılabilir, çünkü projemiz hazır. Mollakasım Mahallemizde ki hak sahipleriyle de ilerleyen günlerde bir araya geleceğiz, oradaki vatandaşlarımız da rezerv alanı kabul ederse o mahallede bu proje kapsamındaki rezerv alana girecek, eğer istemezlerse Bakanlığımızın uhdesindeki köy konutları proje uygulanacak ama diğer projeyle bütünlük arz etmeyebilir. Gönül istiyor ki bu bölgenin hepsi rezerv alan olsun, proje bir bütün halinde gerçeğe dönsün" diye konuştu.