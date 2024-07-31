Bin dönümlük Jeotermal Sera OSB kurulumu için yapılan jeofizik etüd çalışmaları yerinde incelendi.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatlarıyla il genelinde sera alanlarını artırarak bölge ve çevre illerinin sebze deposu olma amacıyla gerçekleştirilen projelerin çalışmaları hızla devam ediyor.Erzincan Valiliği himayesinde Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalarda Erzincan merkez Akyazı Mahallesi Aktoprak mevkiinde bulunan bin dekarlık alana Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalara hızlandırıldı.Bu amaçla Valilik koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) proje hibe destekleriyle Erzincan Belediyesi ile Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında MTA tarafından bölgede Jeofizik Etüd Raporu çalışmaları başladı.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özker, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yardımcısı Teoman Yerlikaya ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin Sera OSB kurulması planlanan alanda incelemeler yaparak MTA yetkililerinden alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.