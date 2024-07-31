Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka, kuyumcu ve noterleri sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık hususunda uyardı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli ekipler para ve ziynet eşyası alım satımı yapılan iş yerlerine yönelik uyarılarda bulundu.Erzincan il merkezindeki banka, kuyumcu ve noterleri ziyaret eden ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konuları hakkında bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.