HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yaralı halede bulunan dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere Van’a sevk edildi.Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Depin Zap-3 Tavuk Çiftliği mevkiinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi personeli tarafından yaralıo dağ keçisi bulundu. Jandarma ekipleri yaralı yaban keçisini Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Hakkari İl Şube Müdürlüğü personeline teslim etti. Yaralı keçi, DKMP veteriner hekimlerince yapılan ön muayene sonrası ileri tetkikler için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.