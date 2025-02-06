Jandarma ekipleri Erzurum’un Hınıs ilçesinde piyasa değeri 1 milyondan fazla olan bin 500 adet tişört ele geçirdi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca mali suçlarla mücadele kapsamında Hınıs ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 117 bin 500 TL olan bin 500 adet çeşitli markalarda tişört ele geçirildi. Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Suç konusu tişörtlere adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.Konu ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. ,