Elazığ’da kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Malatya yolu Pincirik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan 06 LJ 675 ve 44 EM 176 plakalı otomobiller, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı art arda 34 SN 6825 plakalı tıra çarptı. Zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.