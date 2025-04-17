Erzurum jandarma ekipleri, İspir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şahsı yakaladı.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Nisan 2025 günü İspir ilçesi Numanpaşa Mahallesi’nde yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 7 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet levye ile 2 adet matkap ucuna el konuldu.Olay şüphelisi 4 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.Erzurum Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.