Erzincan’da jandarma ekipleri köyde yaşayan çocuklara şefkat eli uzattı. Okula gönderilmeyen 2 kız çocuğun okula gitmeleri için kayıtları yaptırıldı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ailelerinin bilgilendirilmesi kapsamında; Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı Tanyeri Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan çocuklara jandarma çocuk dergisi dağıtılarak aileleri ile görüşme sağlandı.Okula gönderilmeleri yönünde 2 kız çocuğunun kayıt işlemleri ile ilgili Halk Eğitim Merkezi ile görüşme sağlanarak kayıtları yaptırıldı.